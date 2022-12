Due nomi in cima alla lista per la mediana viola

S e si tratterà solo di mettere a punto qualche piccolo ritocco oppure di operare un restyling completo, solo il mese di gennaio potrà dirlo con certezza. Sta di fatto che il centrocampo della Fiorentina già da oggi si avvia ad ampie falcate verso una robusta ristrutturazione, i cui margini saranno chiari strada facendo. Due, al momento, sono le pedine per motivi diversi giudicate intoccabili che nel corso della finestra invernale non si muoveranno da Firenze: Amrabat (per il quale la società, non appena tornerà dagli Usa Rocco Commisso, è pronta ad avviare i dialoghi per l’adeguamento di contratto) e Mandragora, arrivato in viola in estate a fronte di un investimento di quasi 10 milioni e apparso in crescita nel corso delle recenti amichevoli.

Tutti gli altri (salvo i prestiti e due colonne come Castrovilli e Bonaventura) sono potenzialmente cedibili al miglior offerente. Ecco perché le candidature accostate di recente alla mediana di Italiano si sono a dir poco sprecate, con due elementi che però (specie nell’agenda dell’area tecnica viola) spiccano più di altri: Abdelhamid Sabiri della Sampdoria e Adrien Tameze del Verona. A riportarlo è il Corriere dello Sport.