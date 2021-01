Non uno, ma addirittura due nomi nuovi per l’attacco della Fiorentina. Secondo Gianluca Di Marzio questa doppia pista porterebbe a Kokorin, attaccante dello Spartak Mosca classe 1991, e Felipe Anderson, ex Lazio ora in forza al West Ham.

Attualmente Cocorin è in cima alla lista di Pradè. L’operazione non è facile ma la Fiorentina ha intenzione di andare fino in fondo almeno per uno dei due giocatori.