Due nomi per la difesa della Fiorentina che verrà

Non solo i terzini, la Fiorentina pensa anche a rinforzare il reparto dei centrali di difesa per la prossima stagione. Le offerte per Igor e Milenkovic infatti, potrebbero far vacillare la società viola, nonostante con entrambi siano avviati i discorsi per un possibile prolungamento di contratto. Con un Nastasic che partirà, c’è un Martinez Quarta nel limbo, ultimamente finito sotto a Igor nelle gerarchie.

E così la Fiorentina vuole dare nuova linfa al reparto dei centrali. I nomi sono due: Johan Vasquez del Genoa e Andrea Cistana del Brescia. Il primo è seguito da tempo da Pradè e il canale con il Genoa è aperto. Rimane lui il preferito, per caratteristiche tecniche adatte al gioco di Italiano. A scriverlo è il Corriere dello Sport