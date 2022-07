Due operazioni a sé stanti per accorciare la strada che porta a Bajrami

Zurkowski e, soprattutto, Milenkovic sono fuori concorso, nel senso che entrambi rappresentano operazioni a sé stanti, in un caso per tentare di accorciare la strada che porta a Bajrami e nell’altro per garantirsi ingenti risorse economiche da utilizzare poi nella ricerca del sostituto.

Ma proprio il centrocampista polacco, che non è nei piani della Fiorentina nonostante la buonissima stagione disputata all’Empoli, è la punta di un iceberg composto da quasi due decine di prestiti rientrati a Firenze, a cui va trovata una sistemazione. Senza dimenticare Dragowski, come Milenkovic destinato a svestire la maglia viola. Insomma, gli uomini di mercato hanno parecchio da fare anche in uscita e più fanno più aumenta il “tesoretto” utile per contribuire al pagamento degli acquisti. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.