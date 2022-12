Due opzioni gradite per il dopo Gollini

Tuttosport in edicola stamani, si sofferma sulla questione portieri che tiene banco in casa viola. Gollini potrebbe presto salutare la Fiorentina. Nel frattempo, in attesa di sviluppi concreti, la dirigenza viola studia il possibile sostituto.

Cragno, ormai ai margini del Monza dopo la certa titolarità di Di Gregorio, e Vicario, sembrerebbero essere le opzioni più gradite. Così da guardare non solo al presente ma soprattutto anche al futuro.