Due partite in tre giorni e una spada di Damocle contro chi poteva essere (ma non è stato) il futuro della Fiorentina

“Più volte ho letto che io avrei preso un altro allenatore ad inizio stagione: no, io volevo Iachini. Avessi voluto Juric o De Zerbi, il presidente me l’avrebbe fatto prendere”. Così parlò il direttore sportivo Daniele Pradè alla conferenza stampa di presentazione di Cesare Prandelli, smentendo tutte le voci su un mancato arrivo in estate di uno dei due allenatori. La conferma estiva di Iachini, condivisa da tutti i dirigenti viola, ha poi spazzato via ogni nome di un possibile sostituto.

Destino ha voluto che quei due allenatori, Juric e De Zerbi, la Fiorentina se li troverà di fronte a distanza di tre giorni uno dall’altro al Franchi. E mentre la squadra viola sprofonda in classifica, Sassuolo e Hellas Verona sono in piena zona Europa League. Alla squadra di Prandelli servono disperatamente punti per uscire da una situazione non facile e per evitare che quello che poteva essere il futuro della Fiorentina, non diventi un vero e proprio incubo per la classifica.