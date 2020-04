Due pedine che avranno modo di ritagliarsi uno spazio “non previsto”

La sosta forzata e prolungata con tutto ciò che si porterà dietro, consentirà a Kouame e Agudelo di ritagliarsi uno spazio forse non previsto. Senza forse per l’attaccante arrivato dal Genoa che se non ci fosse stato questo stop avrebbe dovuto rimandare a settembre il suo debutto e, invece, così è probabile vederlo in campo prima della fine dell’attuale stagione. E le tante partite ravvicinate saranno uno stimolo in più pure per il colombiano su cui i dirigenti hanno scommesso forte per farne il “nuovo” Pizarro: tutti per uno e uno per tutti i cinque moschettieri vogliono diventare protagonisti per e con la Fiorentina. A riportarlo è il Corriere dello Sport.