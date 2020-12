Due persone giunte ad un bivio

Oggi è il giorno di Fiorentina-Genoa, il giorno in cui due persone sono giunte ad un bivio. Cesare Prandelli cerca i primi punti con la Viola, dal momento del suo ritorno. Dall’altra parte c’è Rolando Maran che, incassata la fiducia del la società dopo i quattro k.o. di fila in campionato, deve però assolutamente fare risultato per puntellare la propria posizione ed evitare l’esonero da parte del presidente Enrico Preziosi.

Una serata che rischia di essere impietosa nei confronti di qualcuno, una serata dove non è consentito sbagliare, anche perché la classifica non è di certo facile per nessuno dei protagonisti. Ovviamente ci interessano più i risvolti viola in questo caso: la determinazione a voler ribaltare tutto, almeno a parole, non manca. Ora è il momento di lasciare da parte le parole e cominciare coi fatti.