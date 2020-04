Due ritorni di fiamma, un’occasione a zero e un possibile grande colpo: ecco i nomi per la trequarti della Fiorentina

Sembra banale, ma è doveroso ricordare che il mercato della Fiorentina dipenderà molto dall’allenatore della prossima stagione e dal modulo che vorrà utilizzare. Un discorso ancor più valido se si parla del centrocampo, settore che muta fortemente a seconda delle disposizioni tattiche. Ecco quindi che il regista, tanto ricercato negli ultimi anni, potrebbe non essere più una priorità. Nel caso in cui, ad esempio, si scegliesse di giocare con un 4-2-3-1 o 4-3-1-2. Moduli che escluderebbero la presenza di un uomo che imposta il gioco, a favore invece del trequartista che negli ultimi anni è sempre mancato nello scacchiere viola. Seguendo questo filo logico, per la Fiorentina sono diversi i profili da monitorare.

RADJA NAINGGOLAN. Il centrocampista belga molto probabilmente non verrà riscattato dal Cagliari, che non può permettersi l’ingente ingaggio. Il giocatore tornerà dunque all’Inter, con la necessità di essere dirottato altrove visto che ormai da tempo non fa parte del progetto nerazzurro. Potrebbe dunque entrare in scena la Fiorentina, che la scorsa estate fu vicina ad aggiudicarselo salvo poi rinunciare per la volontà del ragazzo di restare accanto alla moglie malata in Sardegna.

RODRIGO DE PAUL. L’argentino è stato l’oggetto del desiderio per eccellenza nell’ultimo mercato. Ma di fronte alla resistenza esagerata dell’Udinese, la Fiorentina si dovette arrendere. L’impressione comunque è che De Paul debba e voglia fare il salto di qualità nella prossima stagione, ragion per cui sarà impossibile per i friulani trattenerlo ancora. La Fiorentina può giocare dunque su questo aspetto, oltre che su una valutazione che certamente non sarà più la stessa di qualche mese fa.

GIACOMO BONAVENTURA. Il centrocampista del Milan è probabilmente l’occasione più ghiotta, per tanti motivi. In primis il fatto che il suo contratto è in scadenza, ragion per cui potrà essere ingaggiato a parametro zero. Seconda di poi, perché il giocatore ha bisogno di rilanciarsi, magari anche per coltivare una flebile speranza di rientrare nel giro della Nazionale in ottica Euro 2021. Il rovescio della medaglia di questa operazione è senz’altro la concorrenza che la Fiorentina dovrà fronteggiare, con Torino e Atalanta in pole per aggiudicarsi il cartellino del trequartista rossonero.

RUSLAN MALINOVSKYI. Il giocatore dell’Atalanta veste nerazzurro soltanto da una stagione, ma negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato alla Fiorentina. Si tratterebbe senza dubbio di un’operazione onerosa, ma che garantirebbe grande qualità. Malinovskyi ha infatti dimostrato di possedere grandi mezzi tecnici, oltre al vantaggio non indifferente di aver già disputato una stagione in Serie A e addirittura in Champions League. Insomma, qualora dovesse riuscire, sarebbe un colpo davvero importante.