Due settimane al ritrovo e la Fiorentina è ancora senza allenatore. La pista argentina sponsorizzata da Burdisso

Si è notevolmente complicata la strada per portare Vincenzo Italiano alla Fiorentina. E Firenze non sa più cosa pensare, dato che il 9 luglio i calciatori torneranno in città per le visite mediche di rito e ancora non è stato annunciato l’allenatore. Come alternative, oltre al nome di Paulo Fonseca, il Corriere dello Sport-Stadio fa il nome anche di Gabriel Heinze.

L’ex difensore ha già allenato al Godoy Cruz, all’Argentinos (ha già lavorato con Nico Gonzalez) e attualmente all’Atlanta United in MLS. Inoltre – particolare da non sottovalutare – conosce molto bene Nicolas Burdisso, il nuovo uomo mercato della Fiorentina. In ogni caso, non sono da escludere scelte a sorprese da parte della dirigenza viola.