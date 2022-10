Due tecnici ex Fiorentina in lizza per la panchina della Sampdoria?

Sono ore importanti per la panchina della Sampdoria. Dopo l’esonero di Marco Giampaolo, scrive TMW, la dirigenza blucerchiata sta infatti valutando i nomi papabili per guidare la squadra fuori da una classifica assai complicata: tanti, fino adesso, i nomi finiti sotto la lente d’ingrandimento, dai due ex Fiorentina Ranieri a Sousa, fino a De Rossi.

Senza dimenticare anche il nome di Petkovic. Il profilo però sul quale nelle ultimissime ore la Sampdoria sembra provare a spingere pare essere quello di Dejan Stankovic, l’ex allenatore della Stella Rossa. I