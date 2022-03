Duncan: “Andiamo in campo anche per il Presidente Commisso. Quando le cose non girano bene per la squadra, lui soffre”

Ha parlato di Firenze e la Toscana, il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan nell’intervista ai canali ufficiali del club gigliato: “Firenze la conoscevo molto bene già prima. Abito a 45 minuti da Firenze, la conoscevo già bene. Venendo qui ancora di più. Quando posso giro, ma non tantissimo: mi piace stare in casa. Sto in famiglia, gioco, sto sereno e penso a lavorare. Sono toscano: ho vissuto tutta la mia vita qui. Ho giocato qui, sono residente in Toscana da 14 anni”.

Poi ha continuato: “Andiamo in campo anche per il Presidente Rocco Commisso. Da quando è arrivato a Firenze ha sofferto i primi anni per i risultati, e si vede quanto ci tiene: quando le cose non girano bene per la squadra ci soffre“.