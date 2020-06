Duncan: “Annullare la stagione sarebbe stata la cosa migliore da fare”

Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan è stato intervistato dal giornalista Fentuo Tahiru per Citi TV: “Personalmente penso che annullare la stagione sarebbe stata la scelta migliore. In tal modo si sarebbe potuta cominciare prima la preparazione per il prossimo campionato. C’è da dire però che per i Paesi che hanno annullato tutto come Belgio e Francia la situazione era più facile. In Italia invece avevi, ad esempio, un Benevento praticamente già promosso in Serie A: come facevi a dirgli che tutti i suoi sforzi sarebbero stati cancellati? Per non parlare della corsa alla qualificazione in Champions ed Europa League“.

