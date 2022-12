Duncan: “Combattere il razzismo è difficile ma necessario. Cerco sempre di ignorare chi mi offende e di andare avanti per la mia strada”

Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha parlato così nel corso di uno speciale realizzato da Rai Gulp sul tema del razzismo: “Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in un campionato bello e competitivo come la Serie A. Ho sempre amato incontrare persone con culture diverse dalla mia, è importante capire le abitudini e i modi di vivere degli altri Paesi. La lotta al razzismo per me ha un grande significato”.

Poi ha aggiunto: “Bisogna combattere la discriminazione, anche se è difficile perché nel 2022 siamo ancora qui a parlarne. Io cerco sempre di non ascoltare quello che mi dicono da fuori, penso solo al campo e a cercare di divertirmi e di fare bene. Poi magari possiamo parlarne a fine partita, ma io vado sempre avanti per la mia strada”.