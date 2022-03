Duncan: “Conosciamo le qualità di Ikoné e poteva fare di più al 93′. Fiorentina ha dato dimostrazione di personalità”

Il centrocampista della Fiorentina, Alfred Duncan, dopo il pareggio contro l’Inter ha dichiarato sull’ultima occasione avuta al 93′: “Noi sappiamo la qualità che ha Ikoné e penso che poteva fare meglio. Ma non è semplice entrare a partita in corso, penso che la squadra comunque abbia dato un buon segnale oggi e ci teniamo stretto il pareggio”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo dimostrato coraggio e abbiamo gestito meglio la palla. Abbiamo limitato una squadra come l’Inter. Penso che abbiamo fatto un passo in avanti. Non è stato facile venire a San Siro e fare una partita di spessore come questa. Già dimostrare di avere questa personalità è un qualcosa che ci fa piacere e va bene così”.