Duncan e il suo amore…a prima vista

Il Corriere dello Sport si concentra sugli ultimi acquisti della Fiorentina a Gennaio. L’apporto dato fino allo stop è differente da rinforzo a rinforzo. C’è quello di Alfred Duncan che, smaltito a sua volta il problema ai flessori accusato proprio all’inizio di gennaio contro il Genoa in quella che sarebbe stata la sua ultima gara con la maglia del Sassuolo, si è subito preso il centrocampo dalla Sampdoria in avanti e ora vuole lasciare un segno bello evidente. “Il mio sogno – ha dichiarato sul profilo Instagram della Fiorentina – intanto è di rimanere a lungo qui, perché Firenze vive per il calcio come piace a me, e poi di tornare in Europa con questa squadra. Il Franchi ci dà una carica enorme e l’emozione di giocare in questo stadio l’avevo già provata da avversario, ma farlo con la spinta del pubblico è bellissimo”.