Duncan è l’alleato della Fiorentina

Anche prima della gara contro il Genoa, l’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, era stato chiaro: in mezzo al campo serve una soluzione in più. Serve un giocatore che possa fare la mezzala e in cima alla lista, da tempo, ci è finito Alfred Duncan del Sassuolo. Il Corriere dello Sport-Stadio parla del neroverde come di un alleato della Fiorentina, perché avrebbe già chiesto la cessione al proprio club, caldeggiando proprio la candidatura viola. C’è ancora da smussare l’importante richiesta della società emiliana che sta chiedendo qualcosa come 18 milioni di euro per il suo cartellino.