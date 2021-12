Duncan e una sorpresa tutta positiva…per la Fiorentina!

Un’esclusione a dir poco sorprendente: il centrocampista della Fiorentina, Alfred Duncan, non è stato inserito nella lista dei preconvocati della nazionale ghanese per la prossima Coppa d’Africa.

Una novità molto positiva per il club viola e per Vincenzo Italiano che avranno il giocatore regolarmente a disposizione in campionato e non dovranno fare a meno di lui nel mese in cui si giocherà la kermesse continentale.

Del nostro campionato troviamo solo Felix Afena Gyan della Roma nella lista resa nota dal selezionatore Milovan Rajevac.