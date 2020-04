Duncan: “Iachini non ci lascia respirare, ci sta sempre dietro, al Franchi i tifosi ti danno una grande carica”

Il centrocampista della Fiorentina, Alfred Duncan è intervenuto sul profilo instagram della società parlando di chi lavora negli ospedali: “Fanno un grande lavoro, dobbiamo ringraziarli.

E su cosa gli manca: “Mi mancano i compagni, gli scherzi, le prese in giro, le partitelle e le sfide”

Su Iachini: “Non ci lascia respirare un secondo, cerca di starci dietro in tutti i modi”

E sull’allenamento a casa: “Allenarsi a casa è difficile, un conto è stare sul campo un conto è qua. Ma siamo professionisti e dobbiamo farlo. Non mi alleno ad un orario specifica, coi bambini in casa comandano loro. La mattina mi alleno quando è possibile. Alle sei invece faccio un qualcosa di più intenso”.

Sul Franchi: “So cosa si prova al Franchi, i tifosi ti danno la carica appena entri e poi i compagni mi hanno inserito subito nella squadra”

E su cosa fa in questo periodo: “Cucini, faccio dolci anche per mia moglie. In questo periodo sfrutto tutto, anche stare insieme al bambino”