Duncan si gode il Salento nella sua masseria insieme ad un campione del mondo – FOTO

Qualche giorno di relax per il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan. Il giocatore, prima di tornare a Firenze per la ripresa degli allenamenti, ha passato alcuni momenti in compagnia di un campione del mondo. Stiamo parlando di Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, che ha trascorso questo weekend in Salento nella Masseria Corsano, proprietà del giocatore ghanese.

A Nardò i due si sono incontrati in un posto dove tante altre celebrità scelgono per rilassarsi e godersi le bellezze della Puglia. Di seguito la foto postata da Duncan sul suo profilo Instagram: