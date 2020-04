Dunga dà lezioni a Pulgar: “Deve studiare le caratteristiche dei compagni, mettergli la palla sul piede e ricordarsi sempre che non sarà mai stato bravo lui”

Per diverse stagioni, Carlos Dunga è stato il cervello della Fiorentina, il riferimento a centrocampo. Adesso sta cercando di prendere il suo ruolo Erick Pulgar, anche se l’impatto del cileno è stato in parte deludente: “In quella posizione le tue qualità contano relativamente – spiega al Corriere dello Sport-Stadio – Serve piuttosto che ci sta lì studi alla perfezione le caratteristiche dei compagni, in modo da sfruttarle al momento giusto. Se c’è chi scatta in profondità, devi essere capace di mettergli la palla sul piede e ricordarti sempre che non sarai mai stato bravo te, ma lui a farsi trovare esattamente in quel punto”.