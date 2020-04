Dunga: “Iachini è il detonatore dell’entusiasmo dei fiorentini. Commisso ben si sposa con la gente di Firenze”

L’ex centrocampista della Fiorentina ed ex selezionatore della nazionale brasiliana, Carlos Dunga, in un’intervista al Corriere dello Sport-Stadio, ha parlato in maniera approfondita dell’attuale allenatore viola e suo vecchio compagno di squadra, Giuseppe Iachini: “Sono molto contento per Beppe. Non l’ho sentito recentemente, ma ricordo la grinta che metteva in campo da giocatore e quella stessa determinazione l’ho vista sempre nelle sue squadre. Che ricordo mi porto dietro di quegli anni? Uno su tutti. Le difficoltà che avevamo in campionato, parlo della stagione 1989/90, e il percorso fino alla finale di Coppa Uefa, capace di trascinare la gente sulle ali dell’entusiasmo. Mi ricordo le trasferte estere fatte in quella edizione. Ecco: la simbiosi con Firenze, con la sua squadra, può essere ancora una volta il valore aggiunto anche per un allenatore come Iachini, che cura tutti i dettagli. Gli auguro di essere l’uomo giusto per riportare un trofeo a Firenze e lo auguro anche alla Fiorentina. Perché Beppe può diventare il detonatore dell’entusiasmo della gente che quanto a calore non ha rivali”.

Infine sul neo presidente viola, Rocco Commisso, Dunga ha aggiunto: “Non ho ancora avuto modo di conoscerlo, ma il suo entusiasmo ben si sposa con quello di Firenze”.