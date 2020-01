Dura arrivare a Bonifazi e allora ecco che spunta un nome nuovo per la difesa della Fiorentina

La Gazzetta dello Sport si concentra sul mercato viola. Capitolo Chiesa: a prescindere dal prolungamento del contratto, in estate le parti decideranno insieme serenamente il futuro. A Bologna ci sarà, quasi certamente dall’inizio. In difesa dura arrivare a Bonifazi: il nome nuovo è Samir dell’Udinese. Il brasiliano piace, è mancino, e può fare anche il terzino. Due i problemi. Il recente infortunio e il costo (alto) del cartellino. Problematiche di prezzo anche per l’obiettivo di centrocampo, con il Sassuolo che continua a far muro su Duncan. Davanti Pedro è in partenza. Cutrone (in pole) e Petagna obiettivi reali,.