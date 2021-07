Durante: “Normale che la Fiorentina lavori e si fidi di alcuni uomini di mercato. Che c’entra Mendes in quel gruppo lì?”

A TMW Radio ha parlato l’agente Sabatino Durante, intervenendo anche su quella che è stata la vicenda tra la Fiorentina e Jorge Mendes con l’addio di Gattuso: “Ognuno ha le proprie idee ma trovo normale che una società come la Fiorentina si fidi di alcuni uomini di mercato, così come fa ogni altra squadra. Diventa difficile poi inserirne altri. Cosa c’entra Mendes in quel gruppo lì?”