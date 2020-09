Durante: “Pedro non è più lo stesso, non lo riporterei a Firenze. Amrabat è un motorino, la Fiorentina ha fatto…”

Il procuratore Sabatino Durante è intervenuto a Radio Bruno parlando del mercato della Fiorentina e di Torreira: “Farebbe comodo a qualsiasi squadra di Serie A. Ha giocato quasi sempre, ha quantità, ha qualità ed ha il guizzo anche dell’attaccante”.

E ancora: “Amrabat è tanta roba, poteva andare in qualsiasi squadra di prima fascia. Ho visto parecchie partite, è un motorino continuo, ha una vitalità incredibile. La Fiorentina ha fatto un grande acquisto spendendo poco”.

E su Pedro: “Dopo l’incidente non è tornato quello di prima, non so cosa sia successo. Non è quello di una volta, è un giocatore che fa fatica a ritrovarsi non so quale sia la decisione finale. Mentre se aveva una stima incredibile prima dell’incidente, non è più tornato quello di prima. Ci penserei prima di riportarlo a Firenze.

Su Dalbert: “Non sono mai stato un estimatore. Quando Ausilio e Sabatini e andarono in Francia chiesi se era necessario andare in due. I soldi spesi dall’Inter non sono valsi quanto poi ha dimostrato in campo”.

E su Paquetà: “Se la Fiorentina lo prende deve giocare in una certa maniera. Ci deve credere l’allenatore, deve dargli anche qualche scappellotto, deve giocare più di prima, con l’aiuto di qualcuno che lo faccia entrare nella zona gol”.