Vlahovic piglia tutto e anche un “inamovibile” gli deve lasciare il posto

Ormai leggere il suo nome sul tabellino è diventata quasi normalità. Una bellissima normalità che sta trascinando la Fiorentina verso la salvezza. Dusan Vlahovic con il rigore realizzato ieri sera è salito a quota 16 gol in campionato, di cui 4 dagli undici metri. Una curiosità proprio sul gol realizzato dal serbo da penalty è che lo abbia realizzato quando in campo c’era anche Erick Pulgar che fino allo scorso anno era il rigorista inamovibile della squadra viola (segnando ben 7 reti, tutte da rigore). Gli altri tre realizzati quest’anno infatti, Vlahovic gli aveva tirati quando il cileno era in panchina. Anche sui calci piazzati l’attaccante viola sembra essere abbastanza ferrato e non di rado lo vediamo anche battere le punizioni. Vlahovic piglia tutto, anche il ruolo da rigorista.