E al “Franchi”… smette di funzionare il Var: Chiffi momentaneamente senza supporto tecnologico

Un annuncio inusuale: il Var è momentaneamente fuori uso. E’ quanto appena comunicato dagli altoparlanti del “Franchi”: c’è stato evidentemente un problema tecnico all’assistenza tecnologica per l’arbitro Chiffi, che così per qualche minuto non avrà a disposizione la revisione a bordo campo nella sua direzione di Fiorentina-Sassuolo. Un problema che non avrebbe turbato il sig. Fabbri, in base a quanto abbiamo visto sabato sera all’Olimpico.

5 1 vote Article Rating