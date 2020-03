E alla fine è arrivata una bella multa salata per Commisso! “Dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale”

In arrivo multe pesanti per la Fiorentina e per il suo presidente Rocco Commisso dopo le parole al termine dell’ultimo Juventus-Fiorentina. Per il numero uno viola, multa di 10.500 €, per la società invece 6000 € di ammenda. Questa la motivazione per la multa a Rocco Commisso: “Dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare dell’arbitro del citato incontro”.