E Amrabat salta la prima

Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, salvo sorprese dell’ultima ora, salterà la prima delle due partite che il Marocco giocherà in questo periodo dedicato alle nazionali.

Niente match (amichevole) contro il Cile per lui che viene da un infortunio muscolare alla coscia, rimediato durante Fiorentina-Verona, nell’ultima di campionato. Questo per cercare di preservarlo e non fargli rischiare ulteriori ricadute.

Amrabat, che non tornerà in anticipo a Firenze, dovrebbe invece rivedersi in campo per Paraguay-Marocco di martedì prossimo.