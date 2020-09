E anche stavolta la Juventus trova il modo di piazzare Pjaça: ecco dove andrà l’ex attaccante della Fiorentina

Tutti gli anni torna alla Juventus, che puntualmente cerca di piazzarlo altrove. Finora, praticamente sempre senza successo come quando arrivò alla Fiorentina. Stiamo parlando di Marko Pjaça, che è pronto per un’ altra avventura lontano da Torino. Secondo La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi il giocatore dovrebbe dare l’ok definitivo per il passaggio al Genoa, che lo prenderebbe in prestito concedendogli l’ennesima possibilità della sua carriera.

