E c’è chi, al mercato della Fiorentina dà la sufficienza: “Cessione di Chiesa inevitabile, è mancato l’acquisto di un centravanti”

E’ un mercato sufficiente, da 6 in pagella, quello della Fiorentina. Questo è il voto che dà al club viola La Gazzetta dello Sport. Callejon viene indicato come il colpo della campagna acquisti gigliata “è un giocatore di rendimento”. E poi: “Bonaventura è ok per il centrocampo e Quarta e Barreca alzeranno il valore della difesa. La cessione di Chiesa era inevitabile, ma Rocco ha difeso Milenkovic e Pezzella. E’ mancato, però, l’acquisto di una grande punta centrale”.

