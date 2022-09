E c’è una Fiorentina, che è partita decisamente con il piede giusto

Nonostante sia arrivata una sconfitta nell’ultimo incontro disputato contro la Roma fuori dalle mura amiche, è un inizio di stagione, decisamente diverso per la Fiorentina Femminile di Patrizio Panico. Quella contro le giallorosse, è infatti la prima sconfitta stagionale delle gigliate, arrivata dopo tre vittorie consecutive, contro Milan, Como e Parma. Ci sarà da attendere i prossimi impegni, ma la Fiorentina Femminile, sembra decisamente in via di guarigione. O meglio, la bella copia, di quella vista lo scorso campionato.

Una squadra partita per fare bene, ma che ha concluso il torneo salvandosi alle ultime battute. L’ambizione ritrovate da parte delle ragazze viola, fa sperar bene, per il prossimo futuro.