E Cellino si lamenta: Penalizzati contro la Fiorentina

Mentre la Fiorentina si lamenta per quello che è successo contro la Lazio…il Brescia ha ancora da ridire per le, presunte, penalizzazioni subite a Firenze. Su Tuttosport si legge che il presidente delle rondinelle è infastidito per l’arbitraggio al Franchi, oltre a quello contro il Genoa. In particolare non Caceres e Dalbert sarebbero dovuti essere buttati fuori nel corso del primo tempo del match.

