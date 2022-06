E ci sarà un’altra caccia all’esterno!

C’è già entrato di tutto nel mercato di questo mese della Fiorentina, com’era inevitabile che fosse nell’esigenza di dare forme nuove al gruppo: attaccanti, centrocampisti di regia e non, portieri, centrali ed esterni di difesa. Ma non esterni d’attacco e questo significa fondamentalmente che non esiste la stessa “urgenza” che c’è per altri ruoli, però qualcosa si muoverà anche sulle ali che Italiano ritiene fondamentali per far volare la Fiorentina. Suddividendo le varie valutazioni tra chi rimane, chi rimane ma non ne è sicuro al 100 per cento, chi è andato via e chi può arrivare.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, terminati i due anni di contratto, José Callejon ha chiuso la certo non indimenticabile esperienza a Firenze e, quindi, là davanti c’è un elemento in meno che i dirigenti sostituiranno numericamente per garantire al tecnico siciliano una doppia alternativa su ogni fascia.