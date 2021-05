E Commisso stavolta non parla…come vi avevamo detto

Avevamo scritto in giornata che c’erano troppe aspettative concentrate sul presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Che quel suo “parleremo dopo il Cagliari” non era da intendere come subito dopo la partita, ma più come “la certezza della salvezza”, quindi nei prossimi giorni. E che era stato preso troppo alla lettera. Ed è questo che si è verificato.

Il numero uno gigliato, presente in tribuna alla Sardegna Arena, stavolta è rimasto in silenzio e non rilascerà commenti in questo dopogara. Indubbiamente il punto ottenuto in questa trasferta ha ulteriormente tranquillizzato il board gigliato ma è una soddisfazione che non verrà espletata urbi et orbi.