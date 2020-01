E da Bologna prendono in giro Pulgar: “Dichiarazioni di conquista per un salto di qualità che non c’è. Il cileno costretto a rincorrere i rossoblu in classifica”

“L’addio mai perdonato per un salto di qualità che non c’è”. Così titola La Repubblica Bologna, che rinfaccia all’ex di turno Erick Pulgar la scelta di trasferirsi alla Fiorentina. All’interno dell’articolo si legge: “Valicò gli Appennini prima di Ferragosto, facendo dichiarazioni di conquista che su questo versante non ne favorirono il perdono. Raccontando ai giornali cileni di sentir giunto « il momento di un salto di qualità » , Pulgar si prenotò la resa dei conti che scatterà, non indolore, il giorno dell’Epifania, tornando al di qua dei monti costretto a rincorrere il Bologna in classifica. Sarà anche la rivalsa di una tifoseria che, in estate, aveva assistito al consumarsi lento ma inesorabile di un tradimento. Due mesi di voci, trattative, illusioni, infine rassegnazione. Una trattativa agostana con la Fiorentina apparsa come un blitz-lampo, dopo settimane in cui s’era ripetuto come nessuno si fosse presentato a Casteldebole coi contanti della clausola per averlo”.