E’ Dalbert il primo acciaccato dopo la ripresa degli allenamenti della Fiorentina

Prima mattinata di allenamenti dentro al “Franchi” per la Fiorentina, che è tornata a prendere confidenza con il suo stadio e il suo prato verde ufficiale: come riportato da Radio Bruno, la seduta mattutina ha portato in dote un piccolo acciacco per Dalbert, uscito dall’impianto con una borsa del ghiaccio fissata intorno alla caviglia. Niente di particolarmente grave per il brasiliano, che camminava comunque senza troppe difficoltà. Le condizioni muscolari dei calciatori sono quelle più monitorate, dopo uno stop così lungo e una ripresa così faticosa degli allenamenti, prima individuali e poi di gruppo.

