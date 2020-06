E di Biraghi che ne sarà? “L’Inter si concede una pausa”

E di Cristiano Biraghi che ne sarà? Il terzino sinistro della Fiorentina, in prestito all’Inter, ha recentemente segnato e si sta prendendo degli spazi nella formazione nerazzurra. Ma il suo futuro e il suo riscatto all’Inter, che solo l’anno scorso sembrava scontato, adesso è in bilico. Secondo il noto giornalista, Alfredo Pedullà: “E per la corsia di sinistra, fondamentale, ora l’Inter si concede una pausa di riflessione. Tra prestiti, eventuali riscatti e big che decidono”

