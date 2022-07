E Dodò starebbe già cercando casa a Firenze! Ecco quando la Fiorentina conterebbe di averlo

In vista del prossimo ritiro in Val di Fassa, si scalda il mercato della Fiorentina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è una trattativa molto avanzata quella che riguarda il ruolo di terzino destro, con il brasiliano dello Shakhtar Dodò che starebbe già cercando casa a Firenze.

Il piano viola sarebbe quello di averlo a disposizione già la prossima settimana, per poi portarlo nel ritiro di Moena dal 10 luglio. C’è ancora una forbice tra l’offerta (15) e la richiesta ucraina (18), ma il lavoro sui bonus infonde ottimismo. Dello Shakhtar piace anche l’ex Sassuolo Marlon come vice Milenkovic, così come Senesi del Feyenoord.