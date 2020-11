E domani sarà occasione anche di parlare…della beffa Rebic

Domani Fiorentina a San Siro contro il Milan, la buona notizia per Prandelli è che mancherà Ibrahimovic e quella scivolosa è che Rebic farà il centravanti. Sì proprio lui, l’ex viola che dopo aver (fra l’altro) giocato una finale mondiale è stato valutato dai rossoneri 5 milioni, poi versati all’Eintracht. Il quale da parte sua ha pagato 3 milioni Andre Silva, girati nel quadro di un giroconto fra giocatori ai tedeschi. Come rimarca La Nazione, valutazioni e scambi fra due club che hanno ridotto a due milioni e mezzo la quota spettante alla Fiorentina, che a suo tempo si era riservata il 50 per cento dei diritti sulla futura cessione di Rebic. Nessun commento dalla Fiorentina, che non si può supporre esaltata dalle cifre dell’affare. Certo le ragioni di bilancio incrociano quelle della «politica sportiva» e dei rapporti fra i club, l’essenza calcistica delle plusvalenze rientra evidentemente nei misteri che un giorno dovranno essere affrontati. Ma intanto questa è la realtà e domani a Milano i dirigenti viola parleranno anche di questo con i loro colleghi.

