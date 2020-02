E dopo Amrabat, la Fiorentina si è interessata ad un altro giocatore del Verona. Ma l’Inter è più avanti dei viola

Il Verona continua ad essere un club che presenta molti giocatori interessanti al suo interno. La Fiorentina ne sa qualcosa perché dalla squadra veneta ha già preso per la prossima stagione il centrocampista Sofyan Amrabat. Ma non è finita qui. I viola hanno sondato il terreno per il difensore centrale dei veneti e della nazionale albanese, Marash Kumbulla. Su di lui, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, ci ha lavorato con insistenza il Napoli, hanno appunto provato ad aprire una trattativa Lazio e Fiorentina, ma soprattutto si è prenotata l’Inter. Un affare che potrebbe essere chiuso intorno ai 25 milioni di euro (21 più 4 di bonus).