E dopo Chiesa e Caceres, Iachini teme anche per un altro super titolare in vista della Lazio

La Fiorentina è già proiettata sul prossimo turno, che arriverà sabato e sarà l’unico di questo tour de force distanziato in modo “normale” dal precedente: i 5 giorni prima della sfida con la Lazio serviranno alla truppa di Iachini per recuperare le forze. All’Olimpico mancheranno sicuramente Chiesa e Caceres per squalifica ma secondo Sky il tecnico viola è in apprensione anche per un altro super titolare come Gaetano Castrovilli: il centrocampista ha lamentato qualche fastidio muscolare nel finale del match con il Brescia e dovrà mettercela tutta per essere a disposizione sabato sera.

