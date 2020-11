E dopo il k.o. di San Siro le squadre dietro alla Fiorentina sono appena… quattro. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Seconda sconfitta consecutiva, terza nelle ultime quattro, per la Fiorentina che cede al Milan a San Siro: un 2-0 secco, deciso nel primo tempo, che rilancia ancora i rossoneri in testa alla classifica e che condanna invece la Fiorentina ad una posizione davvero terribile. Perché in attesa di Parma, Torino e Genoa che giocheranno domani, dietro alla squadra viola ci sono appena quattro squadre.

Bologna-Crotone 1-0

Milan-Fiorentina 2-0

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 23, Inter, Sassuolo 18, Roma, Juventus 17, Verona 15, Napoli, Lazio, Atalanta 14, Bologna 12, Sampdoria, Cagliari, Udinese, Benevento 10, Spezia 9, Fiorentina 8, Parma 6, Genoa, Torino 5, Crotone 2.