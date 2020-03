E dopo l’approdo in MLS, per Giuseppe Rossi arriva anche il ritorno in campo!

Vi avevamo parlato nei giorni scorsi della firma di Giuseppe Rossi con il Real Salt Lake, club americano che milita in MLS. Ebbene, dopo il ritorno tra i professionisti, per l’ex attaccante della Fiorentina è arrivato anche il ritorno ufficiale in campo. Come lui stesso ha scritto in un post su Instagram, Rossi è entrato al 79′ della sfida, finita 0-0, contro Orlando City. Un piccolo passo per ora, ma pur sempre un punto di ri-partenza. In bocca al lupo Pepito!