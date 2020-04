E Dragowski trova il modo per usare la sua barba… contro il Coronavirus FOTO

Già nelle sue ultime uscite avevamo visto Bartlomjei Dragowski con una barba bella lunga e folta, che durante questa fase di permanenza forzata dentro casa potrebbe aver raggiunto un bel record di lunghezza. Il portiere della Fiorentina l’ha addirittura ripiegata verso l’alto a coprire la bocca, per poi legarla con uno spago per simulare una sorta di mascherina, anti Coronavirus. Un’interpretazione ironica e sdrammatizzante della realtà, in pieno stile Dragowski:

Visualizza questo post su Instagram 👍😷 Un post condiviso da Bartłomiej Drągowski (@bdragowski) in data: 21 Apr 2020 alle ore 1:21 PDT