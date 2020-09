E’ fatta per il prestito di Ranieri alla Salernitana: domani l’ufficialità

Tutto fatto per Luca Ranieri alla Salernitana. Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, la Fiorentina sta perfezionando proprio in queste ora l’operazione, con l’obiettivo di far arrivare l’ufficialità già domani. Ranieri andrà dunque a giocare in Serie B per fare un po’ di esperienza, ovviamente in prestito nella speranza che la Fiorentina possa riprenderlo l’anno prossimo con un po’ di certezze in più.

