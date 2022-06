E’ fatta per il rinnovo di Italiano: la prossima settimana verrà annunciato dalla Fiorentina

Importanti novità sul futuro di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, si sarebbe trovato un accordo definitivo che porterà alla firma sul contratto la prossima settimana. Anche gli ultimi dettagli sarebbero stati aggiustati e la società viola annuncerà il rinnovo nei giorni a venire.

Svanisce quindi l’incubo di dover ripartire da zero per la panchina viola. Nonostante le voci degli ultimi giorni, Italiano sarà l’allenatore della Fiorentina anche la prossima stagione. Il rinnovo, con tanto di adeguamento salariale, è in arrivo. Pronto uno stipendio da 1.7 milioni di euro, più bonus, a stagione e un contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione per un ulteriore anno. Martedì è previsto un incontro a Firenze tra l’entourage del tecnico e la società viola per mettere il tutto nero su bianco.

