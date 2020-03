É fuggi fuggi dalla Juve: dopo Higuain un altro giocatore lascia Torino e torna in patria

Dopo il casi positività al Covid-19 di Daniele Rugani l’intero spogliatoio della Juventus era stato costretto ad un isolamento forzato per evitare il propagarsi del virus. Dopo alcuni giorni è arrivato anche il secondo caso: stiamo parlando del centrocampista francese Blaise Matuidi.

Due giorni fa è arrivata la notizia che Gonzalo Higuain, dopo aver passato il tempo necessario in isolamento, ha fatto le valigie per tornare in argentina e stare vicino alla mamma malata con la Juve gli ha organizzato un volo privato per raggiungere il proprio paese e volare dalla mamma a Buenos Aires. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com oggi è stato il turno dell’esterno brasiliano Douglas Costa: l’ex Bayern ha fatto sapere di voler trascorrere questi giorni di emergenza con la sua famiglia. Dopo una settimana esatta di isolamento volontario e dopo aver esito negativo al test del tampone anche lui, avendone pieno diritto, ha optato per il rientro in patria.