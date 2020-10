E’ già l’ora di Callejon? Iachini e l’esigenza di un modulo che non affossi l’esterno spagnolo

La risposta alla domanda potrebbe essere: “Sì, nonostante…”, dove la titubanza è semmai legata alla condizione ancora non perfetta dell’esterno spagnolo, di cui però la Fiorentina ha bisogno subito. E allora è possibile che domani con l’Udinese, Iachini lo lanci dal primo minuto, riservandosi poi di sostituirlo dopo una dose di partita magari concordata (magari un’oretta). Con lui dall’inizio è chiaro che la squadra viola dovrà ripensarsi e adattarsi per favorire il suo impatto e non viceversa. Compito del tecnico è quello di studiare la mossa giusta per non affossare le doti dell’ex napoletano, abituato a giocare da esterno sì ma solo in proiezione offensiva.

