E’ già rebus centravanti: chi sarà l’attaccante del futuro?

Nonostante nella finestra di mercato dello scorso gennaio siano arrivate due pedine come Cabral e Piatek, quest’estate la Fiorentina nel calciomercato prossimo cercherà di ingaggiare almeno un centravanti per essere competitiva su tutti i fronti. Il brasiliano, nonostante i viola siano decisi a dargli fiducia sin dal ritiro di Moena, non ha convinto al 100% e sicuramente servirà affiancarlo ad un attaccante che conosce già bene il nostro campionato. Se qualche mese fa poteva sembrare impossibile, il polacco potrebbe prolungare la sua avventura a Firenze: nell’ultima settimana la dirigenza gigliata avrebbe provato ad riaprire la trattativa con l’Hertha Berlino, proprietaria del cartellino di Piatek, per prolungare il prestito di un’altra stagione.

II rendimento dei due calciatori citati non ha entusiasmato mister Italiano, ed è per questo che il duo Barone-Pradè è da settimane a lavoro per regalare un centravanti esperto e capace di innalzare il livello dell’attacco gigliato. I nomi sulla lista dei desideri della Fiorentina sono molti, come spesso accade in fase di calciomercato, la sensazione è che la società gigliata questa volta stia facendo sul serio e, dopo la clamorosa cessione di Vlahovic, è decisa ad accontentare il proprio tecnico con un profilo di caratura europea.

I nomi più clamorosi sono quelli di Andrea Belotti, che è vicino a svincolarsi dal Torino, ed Edinson Cavani, in uscita dal Manchester United ma seguito da vicino anche dalla Salernitana. L’ultimo nome, che è stato già negli anni scorsi più volte accostato alla Fiorentina, è quello di Joao Pedro, che ha un contratto fino al 2023 ma sembra ormai destinato a lasciare il retrocesso Cagliari. Senza dimenticare Augustin Alvarez del Penarol, per cui la Fiorentina già questo inverno era pronta a spendere diversi milioni, ma su cui adesso c’è anche il forte interessamento del Sassuolo.